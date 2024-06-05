Burgaz rakı, votka ve likör grubundaki ürünlere yapılan zam haberi duyuruldu. Bu ürünlerdeki fiyat artışı, 3 Haziran Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi. Alkollü içecek grubunda bir zam daha gerçekleştiği açıklandı. Son olarak, Burgaz markasının rakı ve votka ile likör ürünlerinde fiyat artışı yapıldığı bildirildi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 3 Haziran itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini sosyal medya hesabında paylaştı.

Dündar, bu artışın eski fiyatlara göre yüzde 15 oranında olduğunu belirtti.