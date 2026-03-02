Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, artan hayat pahalılığı karşısında emekli küçük esnaf ve sanatkarların temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmesi amacıyla hazırladığı “Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

Teklif, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak, 5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr sayılan ve 5510 sayılı Kanun’a göre 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olup yaşlılık aylığı bağlanan yurttaşlara, emeklilik tarihinden itibaren beş yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere binek otomobil alımında ÖTV istisnası getirilmesini öngörüyor.

5 yıl boyunca satılamaması şartı

Düzenlemede, istisnanın ticari kazanca dönüşmemesi için alınan aracın iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satılamaması şartı yer alıyor. Bu sürenin dolmasından önce satış ya da devir gerçekleştirilmesi halinde, tahsil edilmeyen verginin gecikme faizi ve diğer fer’îleriyle birlikte geri alınması öngörülüyor. Öte yandan; deprem, sel, yangın veya kaza gibi mücbir sebepler sonucu aracın hurdaya ayrılması durumunda ise hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yeniden istisnadan yararlanma imkanı tanınıyor.

Ölçülü ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımı

Teklifin gerekçesinde, artan hayat pahalılığı ve ağırlaşan vergi yükleri nedeniyle esnaf ve sanatkarların özellikle emeklilik döneminde ciddi bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Mali etkinin sınırlı olacağı belirtilen teklifte; düzenlemenin yalnızca emekli Bağ-Kur’lu esnafı kapsaması, bir defaya mahsus olması ve beş yıllık başvuru süresiyle dar bir kitleye hitap etmesi nedeniyle kamu maliyesi açısından kontrollü kalacağı kaydedildi. Ayrıca araç alımına bağlı KDV ve tescil işlemleri ile kullanım sürecindeki MTV, sigorta ve akaryakıt vergileri üzerinden kamu gelirlerine dolaylı katkı oluşabileceği belirtildi.

CHP'li Durmaz, teklifine ilişkin değerlendirmesinde, "Esnaf ve sanatkârlarımız kriz dönemlerinde dahi kepenk kapatmamak için büyük fedakârlık yaptı. Emeklilikte geliri sabitlenen küçük esnafın ulaşım, sağlık ve günlük ihtiyaçlara erişimi her geçen gün zorlaşıyor. Bu düzenleme; hedefli, ölçülü ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımıdır. Yıllarca çalışıp prim ödeyen esnafımızın alın teri görmezden gelinemez" ifadelerini kullandı.