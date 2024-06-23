Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve belediyede çalışanları, yaptıkları sahil temizliğinin ardından çekindikleri fotoğraf karesi, insan eliyle kirletilen sahillerin bir günlük çöp bilançosunu gözler önüne serdi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaz aylarında üçe katlanan nüfus artışı, beraberinde çevre kirliliğini de getiriyor. Mudanya Belediyesi, gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürse de, vatandaşların sahilleri şuursuzca kirletmesinin önüne geçemiyor. Vatandaşlara mesaj vermek isteyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, belediye personeliyle bir olup örnek bir davranışa imza attı. Belediyede çalışan yaklaşık 60 gönüllü ve Başkan Dalgıç, sabahın ilk ışıklarıyla Güzelyalı Sahilini elleriyle temizledi.

Sigara izmaritlerinden en küçük çöplere kadar titiz bir şekilde sahillerinin temizlenmesiyle çalışmayı sonlandıran ekibin son fotoğraf karesi ise içler acısı tabloyu gözler önüne serdi. Fotoğraf karesine sığması için büyük çaba sarf edilen çöplerin, bir günlük bilançonun eseri olması ise herkesin daha dikkatli olmasının bir göstergesi oldu.

Sosyal medya hesabından fotoğraf karelerini paylaşan Başkan Deniz Dalgıç, "Bugün çalışma arkadaşlarım ve gönüllülerimiz ile birlikte yerlere atılan çöplerin fazlalığına dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Çevresine ve topluma karşı duyarsız kişilerin, sürekli yerlere çöp atmalarından dolayı kirliliğin önüne geçmekte güçlük çekiyoruz. Buna artık bir son vermeliyiz. Yaşadığımız kenti temiz tutmak için, herkesin duyarlılığına ve sorumluluk almasına ihtiyacımız var. Temizlemeye çaba harcamaktansa, kirletmemek çok daha kolay. Birimizin, hepimizin çöpünü toplamasındansa, her birimiz kendi atığımızı yönetsek çok daha yaşanabilir bir ilçe olacağız. En iyi temizlik kirletmemektir. Mudanya’ya temizlik yakışır" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.