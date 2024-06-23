Bugün sabah saatlerinde termometreler 17 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 34 derece seviyelerinde yer alacak.

Öte yandan kavurucu bir sıcak hava için uyarı yapılarak sıcak çarpmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 13 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde ise termometreler 34 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.