İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 15-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 488 bin 264 araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda, mevzuata aykırı olarak araçlarında ışıklı veya sesli uyarı cihazı (çakar) kullanan 259 sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca hız sınırını aşan 129 bin 459 sürücüye, periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 796 araca, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 249 kişiye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 9 bin 354 araca işlem yapıldı. Diğer ihlallerle birlikte toplamda 450 bin 334 araç ve sürücüye ceza kesildi.

2024 yılının ilk yedi ayında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının %35'inin aşırı hızdan kaynaklandığı belirlendi.

Ülke genelinde şehir içi ve şehirler arası yollarda, mevcut mobil radar araçlarına ek olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil "Mobil Hız Tespit Sistemleri" devreye alındı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.