Küresel piyasalarda arz ve talep dengesizliklerinin petrol fiyatlarını son haftalarda dip seviyelere kadar düşürdüğü gözlemlendi. Ancak, Orta Doğu'da giderek artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti ve varil başına 80 dolar seviyelerine dayandı. Bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye'de de benzin ve motorine zam yapıldı.

Brent petrol, haftanın son işlem gününe 79 dolar seviyesinden başladı. Analistler, petrolün üst üste ikinci hafta da kazanç kaydetmeye hazırlandığını belirtiyor. Piyasalardaki bu hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamların en önemli tetikleyicisi oldu.

Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hem benzin hem de motorin fiyatlarına üst üste zamlar geldi. Özellikle motorine 10 Ekim itibarıyla litre başına 77 kuruş zam yapılırken, fiyatlar 43,51 TL'ye yükseldi. Benzin fiyatlarına ise dün geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 64 kuruşluk bir artış uygulandı.

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları bölgesel olarak değişiklik gösteriyor. İşte başlıca şehirlerdeki güncel fiyatlar:

İstanbul Avrupa Yakası :

Benzin: 42,90 TL

Motorin: 43,47 TL

LPG: 24,85 TL

İstanbul Anadolu Yakası :

Benzin: 42,78 TL

Motorin: 43,41 TL

LPG: 25,35 TL

Ankara :

Benzin: 43,26 TL

Motorin: 43,22 TL

LPG: 25,29 TL

İzmir:

Benzin: 43,72 TL

Motorin: 44,44 TL

LPG: 24,91 TL