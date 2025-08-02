Kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri tamamen kururken, diğeri kritik seviyelere geriledi. Su Kurulu, 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren bazı mahalle ve bölgelerde gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında su verilmeyeceğini açıkladı.

Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşayan İzmir’de su sıkıntısı halkın en önemli gündem maddesi haline geldi. Su kesintileri sürerken, vatandaşlar depolarda su bulmaya çalışıyor.

İZSU Genel Müdürlüğü çatısı altında oluşturulan Su Kurulu, kuraklık ve azalan su kaynaklarına karşı önlemleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynakların mevcut durumu ele alındı ve su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak için yol haritası belirlendi.

Değerlendirmelerde, İzmir’in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı rezervlerinin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı’ndan su temininin tamamen kesildiği ve yer altı su kaynaklarının da kuraklık nedeniyle büyük oranda azaldığı tespit edildi. Kentte günlük yaklaşık 700 bin metreküp su tüketiliyor.

Su temininde sorun yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Yıllardır kullanılmayan bir su iletim hattı yenilenerek Aliağa’daki Güzelhisar Barajı’ndan su sağlanmaya başlandı. Halkapınar, Sarıkız ve Göksu bölgelerindeki mevcut kuyular yenilendi, yeni kuyular açıldı. Nisan ayında yapılan düzenlemeyle park ve bahçe abonelikleri dahil tüm tarifelerde kademelendirme getirildi. Böylece az su tüketen abonelerin düşük ücret ödemesi sağlandı. Kamu alanlarında su kullanımı da tasarrufa uygun hale getirildi.

Tahtalı Barajı’ndaki suyun yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük çaplı kesintilerin önlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde, vatandaşların günlük yaşamına en az etki edecek şekilde, 6 Ağustos’tan itibaren gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi su kesintileri yapılacak. Kesintiden etkilenecek yerler önümüzdeki günlerde resmi kanallar aracılığıyla duyurulacak.