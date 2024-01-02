Sakarya’da hayatını kaybeden bir kişinin bağışlanan karaciğer ve böbrekleri 3 kişiye umut oldu. Biri 13, diğeri 17 yıldan beri böbrek hastası olan ve diyaliz tedavisi gören iki kişi, organ nakli sonrasında hayata yeniden tutundu. Hastayken yapamadıklarının hayalini kuran ikilinin çocuklar kadar sevinçli olması yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları bağışlanan kişiden alınan karaciğer ve böbrekler, Sakarya ve Samsun’da organ bağışı sırası bekleyen 3 hastaya yaşam umudu oldu. Hayatını kaybeden hastadan alınan karaciğer ve böbrekler, 3 ayrı hastaya nakledildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde böbreklerin nakli yapılan 43 yaşındaki Aydın Özkan ve 53 yaşındaki Hasan Yıldırım, başarılı geçen operasyonun ardından sağlıklarına kavuştu. Birbirlerini hiç tanımayan Özkan ve Yıldırım, bağışlanan böbrekle adeta bir aile gibi olduklarını belirtti. Diyaliz tedavisi oldukları süreçte kısıtlı yaşam sürdüklerini belirten ikili, organ nakli sonrasında hastayken yapamadıklarının hayalini kurmaya başladı. Şehir gezintileri, tatil turları ve istediklerini yemek için planlar yapan ikilinin hastane odasındaki diyalogları yüzlerde tebessüm oluşturdu.

"Organ bağışıyla hayata tutundum"

17 yıldan beri diyaliz tedavisi gören Aydın Özkan, "Güzel bir vesileyle 2023’ü bitirip organ bağışıyla hayata tutundum. Rahmetli bir amcamız hem değerli abime hem bana organlarını bağışladı ve başka bir hastaya da karaciğerini bağışlayarak, gerçekten bizi büyük bir servet sahibi yaptı. 2023’ün en zengini benim. Biz milli piyangoyu vurduk. Allah herkesten razı olsun. Şu bir gerçek; organ bağışının ne kadar faydalı olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu organların insanlara can olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ben 17 yıldan beri haftada 3 gün diyalize giriyorum ve kadavraya başvurmuştum. Ben evli ve üç çocuk babasıyım. Ailem de çok mutlu" dedi.

"Artık benim de bir canım var"

İnsanlara organ bağışı konusunda çağrıda bulunan Özkan, "İnsanların bağış yapmasını istiyoruz. Bağış o kadar üstün ve güzel bir şey ki, insanlara can veriyorsun, hayata döndürüyorsun, insanları bir sıkıntıdan kurtarıyorsun. O insanlar hayat buluyor. Diyaliz hastaları, başka organ bekleyen hastalar hep sıkıntılar yaşıyor. O organların onlara ulaştığı zaman ne kadar sevinçle karşılandığını görseler herkes koşarak organlarını bağışlar. Hepimiz bu dünyada yaşamak istiyoruz. Herkes bir engelli adayıdır. Biz de hayatımızı güzel sürdürüyorduk ama bir anda engelli olduk. Bir yere gideceğim zaman diyalizle gitmek zorundayım. Diyalizi ayarlayamadan hiçbir yere gidemiyordum, şehir dışına bile gidemiyordum önce diyalizi ayarlamam gerekiyordu. Ama şimdi istediğim yere gidebilirim çünkü organ bağışıyla hayata tutundum, artık benim de bir canım var. Bir organ, bir can olduğunu kimse unutmasın ve bunun için herkesi organ bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

"13 seneden beri diyaliz hastasıyım"

13 yıldan beri diyaliz tedavisi gören Hasan Yıldırım ise "Hayat bizim için zor. Bir yere gidip gezemezsin, tatile gidemezsin çünkü saatin geldiği zaman diyalize gitmek zorundasın. Gitmediğin zaman nefes alamazsın, hayata tutunamazsın. Mecbur makineye bağlanmak zorundasın. 1970 doğumluyum. 2005’te diyaliz hastası oldum, 2011’de diyalize bağlandım ve 13 seneden beri diyaliz hastasıyım. 5 çocuk babasıyım" şeklinde konuştu.

"Dünyaya yeniden geldik"

Aydın Özkan ile arkadaş olduklarını vurgulayan Yıldırım, "İki organ arkadaşı olduk. Karaciğer de başka şehrimize gitti. Bir kişi, 3 kişiye hayat verdi. Taburcu olduktan sonra ilk önce böbreğin vücudumuza alışması için dikkatli olacağız ve hayata ondan sonra yeniden doğmuş gibi başlayacağız. Ben 1970 doğumluyum ama 2023’te yeniden doğmuş oldum. Yeniden dünyaya geldik. Bundan sonra hayat bize de güzel olacak, biz de gideceğiz, istediğimiz gibi tatilimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"4,5 sene içerisinde 186 organ nakli gerçekleştirdik"

Organ naklini gerçekleştiren ekipte yer alan Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Emrah Akın, "4,5 sene içerisinde 186 organ nakli gerçekleştirdik. Bunların 18’i kadavradan. Sadece 2023 yılında 5 kadavra naklimiz oldu. Son zamanda 3 hastamıza kadavradan böbrek nakli yapabildik. Şu an nakil listemizde 395 hastamız organ nakli bekliyor. Daha önceki nakil yaptığımız hastalar gibi o hastalara da organ naklini eğer uygun olursa canlı veya kadavradan yakın zamanda işlemlerimizi gerçekleştirmeyi umuyoruz" dedi.

"Vefat eden hastamız 3 kişiye umut oldu"

Organ naklinin hayat kurtardığına dikkat çeken Akın, "Halkımızı bu konuda duyarlı, fedakar olmaya davet ediyoruz. Tabii bunun farklı parametreleri var. Sosyal, hukuki, kini, bazı inanç sistemlerine göre değişebiliyor. Yaklaşım farklılıkları var. Bununla ilgili hem müftülüğümüz nezdinde hem hukuki mercilerimizle hem bakanlığımız nezdinde destekleniyoruz. Halkımız da bu konuda çeşitli kampanyalarla duyarlı olmaya davet ediliyor. Burada önemli olan hastaların yüksek kalitede bir yaşama sahip olmaları. Organlar ne kadar fazla insana çare olursa o kadar iyi. Vefat eden hastamız 3 kişiye umut oldu. Karaciğer ve iki böbreğini naklettik. Bu ülkenin sistemi ve hekimleri daha fazlasını yapabilecek düzeyde. Eğer bundan sonra bağışlar devam ederse, özellikle kadavra nezdinde, daha fazla insana umut olunabilir" ifadelerini kullandı.