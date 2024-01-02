Bursaspor Başkanı Recep Günay, 2 hafta önce kadro dışı bırakılan Çağatay Yılmaz ve Bilal Güney'i affettiklerini açıkladı. Diyarbekirspor maçının ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde konuşan Başkan Günay, "Kadro dışı kalan oyuncularımız (Çağatay Yılmaz, Bilal Güney) ile oturduk, konuştuk ve onları affettik" dedi. Başkan, futbolculara yapılan tekliflere de değinerek, "Hiçbir futbolcu satılmayacak. Gelen teklifler var ancak bizim satmak gibi bir niyetimiz yok. Yusuf Sertkaya, Yiğit Fidan ve Çağatay Yılmaz'a teklifler var, ancak bu oyuncuları ve gençleri satmayacağız" şeklinde konuştu.