Bir Nefes Sağlık Derneği Başkanı Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. Ragıp Taş, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bir Nefes Sağlık Derneği Başkanı Op. Dr. Ragıp Taş, tütün ve tütün mamullerinin kullanımının bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla verdiği mesajında, tütün ve tütün mamullerinin kullanımının bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Op. Dr. Taş, dünyada tütün kullanımının önlenmesi, koruyucu sağlık hizmeti açısından bir hekim sorumluluğu olduğunu ifade ederek, "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, tütün ürünlerinin reklam, promosyon ve sponsorluğuna yönelik yasaklar, dünya genelinde tütün tüketimini ortalama ancak yüzde 7 düşürebiliyor. Bu sene incelenecek ana tema 'Tütün ve Akciğer Sağlığı'dır. Yapılan incelemelere göre, 1,8 milyon kişinin akciğer kanser tanısı aldığı ve her yıl 1,6 milyonun da hastalığa bağlı hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Türkiye'de ölen erkeklerin yüzde 31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Türkiye'de her yıl 83 bin 100 kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirirken 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanıyor" diye konuştu.

Ne kadar tedbir alınsa dahi, bilinçli bir tutum ortaya koyulmadığı sürece tütün kullanımının yeteri kadar azalmadığını ifade eden Taş, "Bilinçli Gençlik, Sağlıklı Gelecektir!" mesajı verdi.