Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 1997 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan “Bursa 250 Büyük Firma Araştırması” başvuruları başladı. Bursa ekonomisine ilişkin önemli bir referans niteliği taşıyan araştırmaya katılmak isteyen firmalar 9 Haziran Cuma gününe kadar online olarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.

BTSO, Bursa 250 Büyük Firma Araştırması-2022 yılı hazırlıklarına başladı. 25 yılı aşkın süredir yürütülen ve Bursa ekonomisinin gelişimine ışık tutan Bursa 250 Büyük Firma Araştırması, firmaların 2022 yılı performanslarını ortaya koyacak. Araştırmaya katılabilme alt sınırı net üretimden satışlarda 120 milyon TL olarak belirlenirken, firmalar www.ilk250.org.tr internet adresinde yer alan anket formunu kendilerine verilen kurum numarası ve şifre ile doldurarak başvuru yapabiliyor.

Son başvuru tarihi 9 Haziran

Firmaların ankette doldurdukları verilerin kontrol edilebilmesi için 2022 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi ve tahakkuk fişi veya mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ve detaylı gelir tablolarını [email protected] adresine PDF olarak göndermeleri gerekiyor. Araştırma çerçevesinde toplanan veriler yalnızca araştırma ve analiz maksatlı kullanılırken, firmaların açıklanmasını istemediği bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor. Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’na katılmak isteyen firmalar için başvurular 9 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nın Bursa ekonomisine yönelik yürütülen en köklü ve en çerçevesinde saha araştırması olduğunu söyledi. Hazırlıklarına başladıkları 2022 yılı araştırmasını en kısa sürede kamuoyu ile paylaşmayı hedeflediklerini belirten Başkan Burkay, Türkiye’nin sanayi ve ihracat merkezi Bursa’nın küresel ekonomideki gelişmeler ve ihracat pazarlarındaki dalgalanmalara rağmen 2022 yılında güçlü bir performans ortaya koyduğunu hatırlattı. Bursa ekonomisinin 2022’de yaklaşık yüzde 6 büyüme kaydettiğini söyleyen Burkay, “Bursa’mız, ihracat ve sanayi üretimindeki artışın yanı sıra turizm ve hizmetler sektöründeki dinamik performansı ile Türkiye ekonomisinin büyümesine öncülük eden kentlerin başında geldi. Bursa 250 Büyük Firma Araştırmamız da firmalarımızın 2022 yılındaki performanslarını detaylı verilerle ortaya koyacak. İhracattan istihdama, katma değerden dönem karına kadar çok önemli bilgiler sunacak araştırmamız, ekonomimizin geleceği hakkında da yol gösterici olacak.” dedi.

Katılım şartlarını sağlayan tüm firmaların başvurularını beklediklerini ifade eden Burkay, “İhracat” ve “Sektör Liderleri” kategorilerinde sıralamada yer alacak firmaların Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde ödüllendirileceğini sözlerine ekledi.