Eşsiz doğası ile Manisa’nın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olan Spil Dağı Milli Parkı’na giden güzergahta Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve yaklaşık 1 yıldır yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalar tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Spil Dağı Milli Parkı’nda yaklaşık 1 yıldır süren hummalı çalışmalar tamamlandı.

Yoldaki çalışmalarına genişletme ve temel ile başlayan ekipler, 5 metreye kadar darlıkta olan yolun tamamında minimum 12 metre genişlik sağladı.

Ayrıca hendek alanlarında biriken suyun deşarjı için kutu menfez, yağış anında yol alanına su gelmemesi için su geçişleri ile koruge boru çalışmaları gerçekleştirildi. Kış mevsiminde de karla mücadele çalışmalarının yapılabilmesi için servis alanları ve parklanma alanları yapıldı. Yaklaşık 300 bin ton yarma ve dolgu çalışmalarının yapıldığı yolda son olarak 25 kilometrelik sathi kaplama uygulaması gerçekleştirildi.

Spil Dağı Milli Parkı yolunda yaklaşık 1 yıldır yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Mevlevihane Prestij Cadde noktasından başlayan çalışmalarımızda Milli Park girişi, Sultan Yaylası girişi, Turgutalp girişi, At alanı mevkii ve etrafındaki güzergahla beraber 25 kilometrelik alanda genişletme çalışmaları yapıldı. 5 metreye kadar darlıkta olan yolların tamamı minimum 12 metreye genişletildi. Kutu menfez çalışmalarıyla açılan hendek alanlarında biriken suyun dışarıya deşarj edilmesi sağlandı. Yol alanına yağış anında su gelmemesi için de tüm su geçişleri, koruge boru çalışmaları yapıldı. 2 mahalleye servis veren giriş çıkış yollarının tamamı yapıldı. Kış mevsiminde de karla mücadele çalışmaları yapılabilmesi için servis alanları ve parklanma alanları yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla başlattığımız ilimizin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Spil Dağı Milli Parkı yolundaki çalışmalarımızı tamamlayarak, vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” ifadelerini kullandı.