Zirai don nedeniyle ürün kaybı yaşayan Pamukovalı üreticiler, şimdi de hırsız tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Üzüm üreticileri, hasat öncesi artan hırsızlık olaylarına karşı bahçelerinde gece gündüz nöbet tutmaya başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de üreticilere destek vererek, bölgedeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Ekipler özellikle bağların yoğun olduğu bölgelerde devriye faaliyetlerini artırırken, üreticiler de kendi arazilerinde gece gündüz dönüşümlü nöbet tutuyor.

"Bir senelik emek bir saat içerisinde çalınıyor"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, "Üzüm bağlarımızda nöbet tutuyoruz. Bu sene don ve kuraklıktan dolayı belirli ölçüde verim kaybımız var. Maalesef üzüm bağlarımızda hırsızlık olayları yaşandı. Çiftçinin bir sene emek verdiği tarladan 1 saat içerisinde üzümlerini alıp götürüyorlar. Çiftçilerimiz şu anda jandarmamızla koordineli şekilde nöbet tutuyorlar. Bahçelere güvenlik kameraları da takıldı" dedi.

"Gece gündüz nöbet tutuyoruz"

Çiftçi Hasan Yıldız, "Bu sene don sebebiyle mağduriyet yaşadık. Mahsulümüzün büyük bir çoğunluğu yandı. Bunun yanı sıra kalan üzümlerimizi toplamaya çalışırken hırsızlık olayları ile uğraşıyoruz. Bahçelerimizden ürünlerimiz çalınıyor. Biz çiftçiler olarak jandarma ekiplerimizle birlikte bir mücadele başlattık. Yoğun bir şekilde gece gündüz nöbet tutuyoruz. Afetlerin yanı sıra bir de böyle bir bela geldi başımıza. Bu sene çok yara aldık" diye konuştu.

"Don olayının ardından hırsızlıkla mücadele ediyoruz"

Bacıköy Mahallesi’nde çiftçilik yapan Eyüp Dönmez ise, "Kışın meydana gelen don ile birlikte yüzde 90-95’leri bulan zarar oluştu. Biraz üzümümüz oldu ama bu sefer de başımıza hırsızlık olayları gelmeye başladı. Biz kendimiz gece gündüz nöbetteyiz, askeriye gibi. Jandarmadan da yardım istedik ve onlarla koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Herhangi bir şüpheli durumda jandarma ekiplerine bilgi veriyoruz. Kalan üzümlerimizi de hırsızlara çaldırmazsak biraz para kazanırız inşallah" şeklinde konuştu.