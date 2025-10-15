Yeni düzenlemeye göre, Bayırköy’den kalkış saatleri 07.30, 09.00 ve 13.45 olarak belirlenirken, Bilecik’ten dönüş saatleri ise sırasıyla 08.05, 12.00 ve 16.15 olarak güncellendi. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için belediye öğrenci servis saatlerinin yeniden planlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin taleplerini dikkate alarak servis saatlerinde düzenlemeye gittik. Yeni uygulamanın ulaşımda kolaylık sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA