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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan araç, refüjde bulunan koruma demirlerine çarptı. Kazanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak K. (30) yönetimindeki 16 KNL 02 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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