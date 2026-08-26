ERKEN TESLİM İÇİN ŞARTLAR

Banka kredilerinden farklı bir sistem sunan modelde, belirlenen ödeme planı doğrultusunda tasarruf yapılırken, şartların yerine getirilmesiyle birlikte araç finansmanından faydalanılabiliyor. BDDK’nın son düzenlemesine göre en erken teslim için yüzde 45’lik ödeme ve 6. ayda teslimat gibi şartlar bulunuyor.

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FAİZSİZ 1, 2, 3 VE 5 MİLYON LİRALIK FİNANSMAN MODELİ

Bu kapsamda, piyasada sunulan örnek bir araç finansman modelinde 1, 2, 3 ve 5 milyon liralık finansman tutarları için ödeme planlarını inceledik. Yüzde 45 oranındaki ödeme ve 6. ayda teslim seçeneğinin öne çıktığı modelde, finansman tutarına göre aylık taksitler şöyle sıralanıyor:

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Not: Söz konusu rakamlar örnek ödeme planını gösteriyor. Maliyet ve teslimat koşulları şirket, sözleşme, organizasyon ücreti ve diğer şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ