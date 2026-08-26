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Kazayı gören çocuğun annesi büyük üzüntü yaşarken, olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kaza, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı bisikletiyle ilerleyen 7 yaşındaki Hamdi A.’nın kullandığı bisiklet, Kotik T. yönetimindeki 34 UF 3488 plakalı otomobille çarpıştı.

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