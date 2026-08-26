"28 BİN LİRAYLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Asgari ücretin oldukça düşük kaldığını belirten Karakaş, "28 bin lirayla değil bir ailenin bir kişinin bile ay sonunu getirmesi mümkün değil. Asgari ücrete ara zam gelmediği zaman özel sektörün yüzde 70'i ara zam yapmıyor. Dolayısıyla özel sektörde çalışanlar arasında olağan üstü bir tepki var." dedi.

"YÜZDE 50'LİK BİR ZAM GÖREBİLİRİZ"

Geçen yıl gerçekleşen enflasyonun altında bir asgari ücret artışı olduğunu ve bu yıl bunun telafi edileceğini söyleyen Karakaş, "Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu; seçim kasım ayında olursa... bunu bütçeden anlayacağız. Kasım 2027'de seçim olursa ocak ayında asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam görebiliriz." şeklinde konuştu.

2 FARKLI FORMÜL MASADA

Asgari ücrete yüzde 50’lik zam yapılması için 2 farklı formülün masada olduğunu vurgulayan Karakaş, "Bu yüzde 50'lik zam birden bire yüzde 50 zam olabilir veya yüzde 30+20 ara zam şeklinde olabilir. Birinci formül bir kerede ocak ayında yüzde 50 zam. İkinci formül temmuzda ara zamla yüzde 50'nin üzerine çıkması gibi formüller konuşuluyor. Biz burada konuşulanları aktarıyoruz, karar verecek olan hükümet." ifadelerini kullandı.

AÇLIK SINIRI KRİTİK

Karakaş sözlerini şöyle tamamladı: "Asgari ücret 28 bin. Açlık sınırı 37 bin lirayı geçti. Ocak ayına gelindiğinde açlık sınırının altında bir asgari ücret olmamasına dikkat edilecek. Açlık sınırına yaklaştırılması için zaten yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılması elzem."