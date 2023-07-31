Resmi Gazete’de 29 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklikler Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yeni düzenlemenin aile hekimliğini karmaşa ve çıkmaza sürüklediğini öne sürdü.ANKARA (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası, 29 Temmuz 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklikler yapılmasına dair yönetmelik hakkında açıklamada bulundu.

Dr. Derya Mengücük yaptığı açıklamada, “Anayasa Mahkemesi kararı ile Anayasa’ya aykırı bulunan ve uygun şekilde yeniden düzenlenmesi istenen Aile Hekimliği Kanunu halen hukuksuz, halen Anayasa’ya aykırıdır. Durum böyleyken Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler de yine hukuksuz, kanunsuz ve dayanaksızdır. Ceza puanlarını kaldırarak “ceza yönetmeliği” adından kurtulmuş gibi görünüyor. Fakat; Aile Hekimliğini disiplin işlemleri bakımından 657 sayılı DMK’na iliştiriyor, İşlem gerekçe ve karşılıklarını idarenin keyfine bırakıyor, İşlem adımlarını değiştirip aylıktan kesme cezalarına dayandırıyor. Devlet memurluğundan ücretsiz izne ayırıp sözleşme ile çalıştırdığı çalışanlarını 657 sayılı DMK’nun bir kısmına tabi tutuyor” dedi.

"AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENCESİ YOK SAYILIYOR"

Dr. Derya Mengücük, “Entegre hastanelerde çalışan Aile hekimliği çalışanlarının hastalık nedeniyle raporlu olsa dahi nöbetlerini tutamazsa sözleşmesini fesih ediliyor. İş güvencesini yok sayılıyor. Sadece bu maddesi ile bile insan haklarına, çalışan haklarına aykırı olan yönetmelik kabul edilmeyecektir. Bu yönetmeliğin adı bu sefer “Yamalı Yönetmelik “ tir ve gerekli hukuki süreç başlatılacaktır.” diye konuştu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, mücadele ve kararlılıklarının süreceğini belirterek, “Yayınlanma tarihinin Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformunca yapılacak 1 ve 2 Ağustos iş bırakma eyleminden bir kaç gün öncesi olması manidardır. Ancak mücadele kararlılık ve gücümüzde bir değişiklik yapmayacaktır. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak idari ve siyasi yetki ve sorumlular herkes için adaletli bir kanun-yönetmelik çıkarana kadar onlara doğru yolu göstereceğiz ve konunun takipçisi olacağız.” dedi.