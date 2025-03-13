Avrupa turu için Fransa'dan yola çıkan 3 arkadaş, bisikletleriyle İtalya, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. İstanbul, Çeşme, Efes, Pamukkale, Isparta, Eskişehir turlarının ardından Bursa'ya gelen genç 3 Fransız, İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde mola verdi. Boyalıca İmamı Adem Dereli, geceyi geçirmek için Fransız gençlere kalmalarını sağladı. İmama teşekkür eden gençler, Türk insanın misafirperver olduğunu söyledi.

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Tom Battle (22), Willsmit Rowe (21) ve Emile Petit (23), İstanbul, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Polonya, Estonya ve Norveç'i geçerek Fransa'ya dönüş yapacak.

Kaynak: İHA