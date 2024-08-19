Hangi Ülkenin: Kırgızistan

Nüfusu: 874.400

Vali: Daniyar Usenov

Bişkek Hakkında Bilgi

Bişkek şehri Kırgızistan’ın başkentidir. 1878 yılında kurulmuş olan kentin nüfusu 2012 yılındaki verilere göre toplamda sekiz yüz yetmiş dört bin dört yüzdür. Bişkek şehri Sovyetler Birliği döneminde Mihail Frunze anısına Frunze olarak anılmıştır. Valisi Daniyar Usenov olan Bişkek Kentin’de mermerden devlet yapıları, geniş yollar bulunur. Bişkek şehri satranç tahtası biçiminde tasarlanmıştır ve çoğu sokağın iki yanında ağaçları sulama amaçlı parklar bulunur. Bu parklar Kırgızistan’ın başkenti olan Bişkek’i güzelleştirdiği gibi yazın gölgelik görevi görürler. Bişkek şehrinin adı hakkında birçok efsane ve düşünce vardır. Efsaneler arasında en çok kabul göreni Kırk Kız efsanesidir. Kırk Kız efsanesine göre Kırgız halkı kırk kızdan kır tane boya ayrılmıştır. Bir düşünceye göre de Kırgız’ın kırk kazıktan geldiği düşünülmektedir. Bişkek’in eski ismi Pişpek’tir. Zaman boyunca değişikliğe uğrayarak Bişkek adını almıştır.

1825 yılında Özbek Hanı olan Kokhand İpek Yolu üzerindeki yörede bir kale yaptırdı. 1862 yılına gelindiğinde Ruslar bu kaleyi yıkıp bölgeye hakimiyet altına aldılar. Ruslar önceleri bu kalenin yerini garnizon olarak kullanmıştır. Zamanla kenti geliştiren Ruslar buraya Pişpek adını verdi ve Rus köylülerine verimli topraklar verip bu bölgeye yerleşmelerini sağladı. Bu şehir 1926 yılında kurulan Kırgız Sovyet Cumhuriyetinin başkenti oldu ve aynı yılda kentin adı Mihail Frunze anısına Frunze olarak değiştirildi. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldı ve Kırgızistan bağımsızlığını kazandı. Bunun üzerine kentin adını Bişkek oldu. Sovyet döneminde kurulan birçok sanayi kuruluşu günümüzde ya kapalıdır ya da küçülmüş bir şekilde hizmet vermektedir. Günümüzde kent hızla yenilenmektedir ve çok canlıdır. Bişkek bir zamanlar Mısır’ın devrik başkanı Hüsnü Mübarek’i barındırmıştır.

Bişkek Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Bişkek Kırgızistan’ın başkentidir.

Bişkek Şehrinin Kardeş Şehirleri

Colorado Springs, Kolorado, ABD

Meriden, Connecticut, ABD

Ankara, Türkiye

İzmir, Türkiye

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