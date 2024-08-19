Kasımpaşa, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Nicholas Opoku’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Fransa 2. Lig temsilcisi Amiens SC forması giyen 27 yaşındaki Ganalı savunma oyuncusu Nicholas Opoku’yu kadrosuna dahil ettiği açıkladı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Nicholas Opoku, İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” ifadelerine yer verildi.

Nicholas Opoku, geride kalan sezonda Fransa Lig 2’de 23 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı. 27 yaşındaki stoper, Gana milli takımıyla ise 17 maçta sahadaki yerini alırken, 1 kez gol sevinci yaşadı, 1’de gol pası verdi.