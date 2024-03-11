Dünya'nın en büyük ktipo para birimi olan Bitcoin, haftalardır sürdürdüğü ilerliyişine yeni bir rekor ilave etti. Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden ilgi, Bitcoin fiyatını on 24 saatte yüzde 2,3'ten fazla değer kazandırarak 71 bin doların üzerine çıkardı.

Tarihi seviye: 71 bin doları aştı

Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, son 24 saatte 71 bin 830 doların üzerini test etti ve tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.