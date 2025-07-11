Kripto para piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden sürüyor. Coinmarketcap verilerine göre, piyasanın toplam değeri son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 3 oranında yükselerek 3 trilyon 500 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yükselişte başı çeken Bitcoin, 112 bin 735 dolarla yeni bir rekora imza attı. Türkiye saatiyle 19.40 itibarıyla 112 bin 729 dolardan işlem gören Bitcoin, günlük bazda yüzde 3, haftalık bazda ise yüzde 2,97 oranında değer kazandı.

Piyasanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum da bu yükseliş trendine dahil oldu. Ethereum’un fiyatı son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde artış göstererek 2 bin 798 dolara yükseldi.

Fed'den faiz indirimi beklentisi ve Trump etkisi

Analistler, yükselişteki temel faktörler arasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimine gitme olasılığına işaret ediyor. Düşük faiz beklentisiyle birlikte risk iştahı artarken, yatırımcıların yeniden kripto paralara yöneldiği gözleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto dostu tutumunun da piyasalar üzerinde pozitif etkisi olduğu ifade ediliyor. Analistlere göre, Trump’ın yaklaşımı yalnızca bireysel yatırımcılar için değil, aynı zamanda kurumsal yatırımcılar açısından da cesaret verici.

Trump’ın sahibi olduğu "Trump Media and Technology Group" adlı şirketin Bitcoin rezervi oluşturmak amacıyla 2,5 milyar dolar fon toplamayı planlaması da bu pozitif havayı destekleyen bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor.