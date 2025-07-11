Bir süredir İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi gören Bulut’un sağlık durumunun ağırlaştığı ve bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi. Vefat haberini ise eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."