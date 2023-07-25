Çay olarak tüketilen zencefil, papatya, hibiskus vücuda birbirinden farklı faydalar sağlıyor. Bazı hastalıklar için ilaç kullanan bireylerin bitki çayı tüketimi konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Doğu Asya'daki tarihi kökleri ile dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden insanlar binlerce yıldır çay içiyor. Günümüzde sudan sonra dünyanın en popüler ikinci içeceği olan çayın sağlığa da katkısı olduğu biliniyor.

Yapılan bir dizi çalışmalarda yeşil çay gibi bazı çayların bağışıklık sistemin güçlendirebileceğini, inflamasyonla savaşabileceğini, kardiyovasküler sağlığı destekleyeceğini hatta bazı kanserlerin gelişimini engelleyeceğini gösteriyor.

Sabri Ülker Vakfı çay tüketimi ve sağlığa faydalarına dikkati çekerek sağlığa faydalı 3 bitki çayını paylaştı.

ZENCEFİL ÇAYI

Halk arasında mide bulantısı iyi gelmesi ile bilinen zencefil çayı, baharatlı ve yoğun bir tada sahip. Zencefil kökünde bulunan başlıca biyoaktif bir bileşik olan antioksidan gingerol içeriyor. Bu bileşik hastalıklarla savaşıyor. Zencefil ayrıca eser miktarda B3 ve B6 vitamini, demir, potasyum ve C vitamini gibi vitamin ve mineralleri de içeriyor.

Zencefil kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilmekte ancak, aspirin veya klopidogrel (Plavix) gibi antiplatelet ilaçlar veya varfarin (Coumadin), apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) veya rivaroxaban (Xarelto) gibi antikoagülan ilaçlar alan bireyler için tehlikeli durumlara yol açabiliyor. Ayrıca zencefilin ameliyat sırasında ve sonrasında ekstra kanamalara neden olabileceği de unutulmamalı. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya hamileyseniz, zencefil çayını tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı, yatmadan önce tüketilecek sakinleştirici özelliği olan bir içecekten çok daha fazlası. Antik çağlardan beri çeşitli sağlık durumları için doğal bir çare olarak kullanılan papatya, çeşitli biyoaktif fitokimyasallar, özellikle antioksidan işlevi gören flavonoidleri içeriyor.

Araştırmacılar, çayın anti-inflamatuar ve anti-anksiyete etkileri olduğunu gösteriyor. Araştırmalar papatyanın yaşa bağlı kemik kaybını yavaşlatabileceğini de gösteriyor. Özellikle polenlere karşı şiddetli alerji öykünüz varsa, diğer bitkilerden gelen polenlerle çapraz kontaminasyon olabileceğinden papatyadan kaçınmanız gerektiğini unutmayın!

HİBİSKUS ÇAYI

Hibiskus çayı ise hibiskus bitkisinin parlak renkli çiçeklerinden yapılıyor. Kaliks,hibiskus bitkisinin çiçeğini koruyan kısmıdır. Kurutulmuş kalikslerhibiskus çayında kullanılıyor ve canlandırıcı ama mayhoş bir tat veriyor.

Diüretik olan hidroklorotiyazid ilacı kullanıyorsanız, hibiskus çayı ile etkileşime girebileceğinden, hibiskus çayı içmekten kaçının. Eğer ilaç kullanıyorsanız, hibiskus çayını içmeden önce kullandığınız ilaç ile olumsuz yönde bir etkileşimi olup olmadığını öğrenmek için mutlaka doktorunuza danışmalısınız.