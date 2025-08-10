Uzak Doğu kökenli olan uzun antenli turunçgil böceği, Trabzon’da üreticilere ekonomik kayıp yaşatmaya devam ediyor. İlk olarak Esiroğlu Mahallesi’nde Büyükşehir Belediye Fidanlığı civarında tespit edilen böcek, kısa sürede 2 kilometrelik alana yayılıp fındık ağaçlarını kuruttu. Fındık bahçelerinin baş düşmanlarından olan bu zararlı, sadece fındık ve bazı tarım bitkilerine zarar verirken orman ağaçlarında görülmedi.

Araştırmalara göre böcek, sesten etkilenip fındık bahçesindeki otların arasında gizleniyor. Biyolojik yapısı gereği birkaç gün içinde çiftleşip yumurtalarını ağaç köklerine bırakıyor ve ardından ömrünü tamamlıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 10 yıldır farklı illerde tarımsal zararlar oluşturan bu zararlıya karşı Trabzon’da 13 milyon TL’lik ilaçlama yapıldı. Etkilenen 4 bin 100 dekarlık fındık arazisi karantina kapsamında söküldü. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kaplan, uzun antenli turunçgil böceği ilk görüldüğünde bazı bahçelerin karantina kapsamına alınarak söküldüğünü ve 2022 yılına kadar bu işlemin sürdüğünü söyledi. “Toplam 4 bin 100 dekara yakın alan karantina kapsamındaydı” dedi.

Bakanlığın her yıl ilaçlama yaptığını ifade eden Kaplan, bu yıl 7 milyon TL tutarında ilaç alımı yapıldığını ve buna ek 6 milyon TL destek geldiğini belirtti. Toplamda 13 milyon TL’lik yoğun ilaçlama yapıldığını ve hem drone hem de fiziki olarak ilaçlama çalışmalarının takip edildiğini aktardı.

Sökülen bahçelerin yerine fındık yeniden dikileceğini ama böcek tamamen yok olduktan sonra dikim yapılmasının önerildiğini vurgulayan Kaplan, erken dikim halinde böceğin tekrar yayılıp ağaçları kurutacağını söyledi.

İlaçlamalar sayesinde zararlının popülasyonunun azaldığını belirten Kaplan, bu mücadelenin biyolojik bir savaş gibi olduğunu, hızlı sonuç alınamayacağını ancak çalışmaların devam edeceğini ifade etti.