Festivalde, lise yıllarına ait bir fotoğraf hediye edilince duygusal anlar yaşadı. Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut’un verdiği fotoğrafı görünce okul yıllarını hatırlayan Bakan Tunç, fotoğrafın hikayesini paylaştı.

İlkokulu köyünde okuduğunu anlatan Tunç, babasının önerisiyle yatılı okula gitmek için sınavlara hazırlandığını ve Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi’ni kazandığını söyledi. “Valizimiz boyumuzdan yüksekti” diyerek okulda geçirdiği altı yıllık yatılı eğitimi hatırladı.

Fotoğrafın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Tunç, son sınıfta Kastamonu il birincisi olduğunu ve bu başarının okulda anons edildiğini anlattı. Okul müdürünün kompozisyonu okumasını istediğini dile getiren Tunç, böyle anlamlı bir hatıranın hediye edilmesinden dolayı çok duygulandığını ifade etti.