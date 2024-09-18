Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından 12 ay içinde çekilmesini talep eden bir karar tasarısı kabul edildi. "İşgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail eylemleri" başlıklı acil özel oturumda, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını sona erdirmesi talep edildi.

Oylamada, 14 ülkenin karşı oy kullandığı tasarı, 124 oyla kabul edildi ve 43 ülke çekimser kaldı. Kabul edilen tasarıda, İsrail'in derhal işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sonlandırması, kararın kabulünden itibaren 12 ay içinde Filistin topraklarından çekilmesi istendi. Ayrıca, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uygun olarak tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi, yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması ve mevcut yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarından tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.