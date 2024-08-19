BMW Hangi Ülkenin?

Hangi Ülkenin: Almanya

Kuruluş Tarihi: 7 Mart 1916

Kurucusu: Franz Josef Popp

Slogan: Gerçek Sürüş Keyfi

Şehir: Münih, Bavyera

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobil, Motosiklet, Bisiklet

Sahibi: Stefan Quandt (%17.4), Johanna Qandt (%16.7), Susanne Klatten (%12.6), Borsada (%53.3)

Çalışan Sayısı: 105,876

Resmi Site: www.bmw.com

BMW Hakkında Bilgi

BMW, yani uzun ismi Bayreische Motoren Werke Aktiengesellschaft (AG) olan Alman araba üretim firması 1916 yılnda kurulmuştur. Bu firma araba, motosiklet, motor ve bisiklet üretmektedir. Alman araba üretim firması olan BMW, Mini ve Rolls-Royce araba firmalarının sahibidir. Toplam çalışan sayısı 107,539’dur. 2007 yılında 1.541.503 adet araba üretmiştir. 1.541.503 arabanın, 1.302.774 tanesi BMW markasına aittir. Ve bunun yanında 2007 yılında 103.396 adet motosiklet üreten BMW firması dünya çapında itibarını her zaman korumuştur. Alman araba üretim firması olan BMW, Motor yarışları için kendine özel BMW M modelindeki motorunu üretmiştir.

BMW firmasının kullanılan dili ve sloganı İngilizcedir. Gerçek sürüş keyfi sloganını kullanmaktadır. AR-GE’nin kendine güvenini bu sloganla vurgulamaktadır. BMW firması Karl Friedrich Rapp tarafından 1913 yılında Almanya, Münih’de kurulmuştur. Firmanın merkezi Münih’de bulunmaktadır. Kurulduğu ilk yıllarda BMW firması sadece uçak motoru üretmeye başlamıştır. Daha sonra 1928 yılında Fahrzeugtechnik Eisenach A.G. şirketi BMW tarafından satın alınmıştır ve bu firma satın alındıktan sonra araba üretimine başlanmıştır. 1929 yılında ilk BMW arabası olan 3/15 PS’yi üretmişlerdir.

II. Dünya Savaşı sebebiyle BMW firmasının fabrikası kullanılmayacak hale gelmiştir. Bu yüzden BMW markası mutfak ve bahçe malzemeleri üretmeye başlamıştır. Tekrar ayağı kalkan BMW 1948 yılnda motosiklet üretimine başlamıştır. 1960’lı yıllarda spor otomobil üretmeye başlamışlardır. BMW logosundaki mavi kısım gökyüzünü, beyaz kısım ile uçak pervanesini temsil etmektedir. BMW gün geçtikçe dünyada en çok beğenilen firma haline gelmeye başlamıştır. Tasarladığı lüks otomobiller ve spor otomobillerle dünyada bir sürü ödül almaya hak kazanmıştır. Herkes tarafından en çok beğenilen ve en çok kullanılan arabalardan biri olmayı başarmıştır. Günümüzde dünyada en lüks ve en kaliteli arabalar sınıfındadır.

BMW Hangi Ülkenin?

Cevap: Almanya

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