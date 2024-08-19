Hangi Ülkenin: Almanya

Kurucusu: Robert Bosch GmbH

Kuruluş Yeri: Gerlingen, Stuttgart, Almanya

Kuruluş Tarihi: 1886

Tip: GmbH (Özel Şirket)

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Volkmar Denner (CEO)

Gelir: 48,9 milyar £

Alan: Elektronik ve Mühendislik

Çalışan Sayısı: 374,778

Resmi Sitesi: www.bosch-home.com.tr

Bosch Hakkında Bilgi

Dünya Çapında kaliteli ürünleriyle 1886 yılından beri bizlere hizmet veren Bosch, ilk olarak Almanya’nın Stuttgart şehrinde Robert Bosch GmbH tarafından kurulmuştur. Elektornik ve mühendislik alanlarında ürün hizmeti vermektedirler. GmbH Holding’e bağlı olup, günümüz CEO’luğunu Volkmar Denner yapmaktadır. Bosch markasının yıllık geliri 48,9 milyar Euro olmakla birlikte, 2015 yılındaki araştırmalara dayanarak 374,778 çalışan sayısıyla birçok insana iş imkanı sağlamaktadır. Bosch markasının resmi internet sayfasına www.bosch-home.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ürettikleri elektronik ev aletlerinin yanı sıra Bosch, ayrıca dünyanın en büyük otomotiv parçası üreticisidir. 125 yıllık kalitelerinden hala ödün vermemektedir. Ülkemize 1992 yılında gelen Bosch, günümüzde hala en çok kullanılan ve tercih edilen markalardan biridir. Bunun sebebi de teknik mükemmelliklerinden ve güvenirliklerinden kaynaklanmaktadır. Bosch markasının üretim felsefesi ‘Her zaman en iyisini üretmek’ üzerine kurulmuştur.

Bosch Hangi Ülkenin

Cevap: Bosch Almanya’nındır.

Bosch Ürünleri

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

Buzdolapları

Tek Kapılı Buzdolapları

XL/XXL ve Gardırop Tipi Buzdolapları

Ankastre Buzdolapları

Derin Dondurucular

Çamaşır ve Kurutma Makineleri

Çamaşır Makineleri

Kurutma Makineleri

Kurutmalı Çamaşır Makineleri

Bulaşık Makineleri

Solo Bulaşık Makineleri

Ankastre Bulaşık Makineleri

Pişirme Grubu

Ankastre Fırınlar

Ocaklar

Solo Fırınlar

Kompakt Buhar Destekli Fırınlar

Mikrodalga Fırınlar

Davlumbazlar ve Aspiratörler

Sıcak Tutma Çekmecesi

Elektrikli Süpürgeler

Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeler

Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler

Şarjlı Süpürgeler

Ev Konforu

Banyo Tartıları

Termosifonlar ve Ani Su Isıtıcıları

Klimalar

Su Sebilleri

Ütüler

Buhar İstasyonlu Ütüler

Buhar Motorlu Ütüler

Buharlı Ütüler

Ütü Masası

Saç Bakım Ürünleri

Saç Kurutma Makineleri

Saç Düzleştiriciler ve Şekillendiriciler

Kahvaltı Hazırlama Grubu

Kahve Makineleri

Ekmek Kızartma Makineleri

Tost Makineleri

Su Isıtıcıları

Çay Makineleri

Meyve Sıkacakları

Kahve Makineleri

Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makineleri

Filtre Kahve Makineleri

Kahve Değirmenleri

Yiyecek Hazırlama Grubu

Mutfak Makinesi Aksesuarları

Kompakt Mutfak Robotları

Blenderlar

Mikserler

Doğrayıcılar

Kıyma Makineleri

Serie 8 ankastre fırınlar

Mutfak Makineleri

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