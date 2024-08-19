Hangi Ülkenin: Almanya
Kurucusu: Robert Bosch GmbH
Kuruluş Yeri: Gerlingen, Stuttgart, Almanya
Kuruluş Tarihi: 1886
Tip: GmbH (Özel Şirket)
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Önemli Kişiler: Volkmar Denner (CEO)
Gelir: 48,9 milyar £
Alan: Elektronik ve Mühendislik
Çalışan Sayısı: 374,778
Resmi Sitesi: www.bosch-home.com.tr
Bosch Hakkında Bilgi
Dünya Çapında kaliteli ürünleriyle 1886 yılından beri bizlere hizmet veren Bosch, ilk olarak Almanya’nın Stuttgart şehrinde Robert Bosch GmbH tarafından kurulmuştur. Elektornik ve mühendislik alanlarında ürün hizmeti vermektedirler. GmbH Holding’e bağlı olup, günümüz CEO’luğunu Volkmar Denner yapmaktadır. Bosch markasının yıllık geliri 48,9 milyar Euro olmakla birlikte, 2015 yılındaki araştırmalara dayanarak 374,778 çalışan sayısıyla birçok insana iş imkanı sağlamaktadır. Bosch markasının resmi internet sayfasına www.bosch-home.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürettikleri elektronik ev aletlerinin yanı sıra Bosch, ayrıca dünyanın en büyük otomotiv parçası üreticisidir. 125 yıllık kalitelerinden hala ödün vermemektedir. Ülkemize 1992 yılında gelen Bosch, günümüzde hala en çok kullanılan ve tercih edilen markalardan biridir. Bunun sebebi de teknik mükemmelliklerinden ve güvenirliklerinden kaynaklanmaktadır. Bosch markasının üretim felsefesi ‘Her zaman en iyisini üretmek’ üzerine kurulmuştur.
Bosch Hangi Ülkenin
Cevap: Bosch Almanya’nındır.
Bosch Ürünleri
Buzdolapları ve Derin Dondurucular
- Buzdolapları
- Tek Kapılı Buzdolapları
- XL/XXL ve Gardırop Tipi Buzdolapları
- Ankastre Buzdolapları
- Derin Dondurucular
Çamaşır ve Kurutma Makineleri
- Çamaşır Makineleri
- Kurutma Makineleri
- Kurutmalı Çamaşır Makineleri
Bulaşık Makineleri
- Solo Bulaşık Makineleri
- Ankastre Bulaşık Makineleri
Pişirme Grubu
- Ankastre Fırınlar
- Ocaklar
- Solo Fırınlar
- Kompakt Buhar Destekli Fırınlar
- Mikrodalga Fırınlar
- Davlumbazlar ve Aspiratörler
- Sıcak Tutma Çekmecesi
Elektrikli Süpürgeler
- Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeler
- Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler
- Şarjlı Süpürgeler
Ev Konforu
- Banyo Tartıları
- Termosifonlar ve Ani Su Isıtıcıları
- Klimalar
- Su Sebilleri
Ütüler
- Buhar İstasyonlu Ütüler
- Buhar Motorlu Ütüler
- Buharlı Ütüler
- Ütü Masası
Saç Bakım Ürünleri
- Saç Kurutma Makineleri
- Saç Düzleştiriciler ve Şekillendiriciler
Kahvaltı Hazırlama Grubu
- Kahve Makineleri
- Ekmek Kızartma Makineleri
- Tost Makineleri
- Su Isıtıcıları
- Çay Makineleri
- Meyve Sıkacakları
Kahve Makineleri
- Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makineleri
- Filtre Kahve Makineleri
- Kahve Değirmenleri
Yiyecek Hazırlama Grubu
- Mutfak Makinesi Aksesuarları
- Kompakt Mutfak Robotları
- Blenderlar
- Mikserler
- Doğrayıcılar
- Kıyma Makineleri
- Serie 8 ankastre fırınlar
- Mutfak Makineleri
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