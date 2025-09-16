Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in şehir dışında olması nedeniyle, meclis oturumuna Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu başkanlık etti. Toplantı, meclis üyelerinin yoklamasıyla başladı. Yoklamanın ardından Gazioğlu, mecliste yer alan siyasi partilerin sözcülerine söz hakkı verdi.

Parti sözcüleri konuşmalarına, Ağustos ayındaki anlamlı günleri anımsatarak başladı. Daha sonra orman yangınlarına değinen sözcüler, yangın söndürme çalışmaları sırasında şehit olanlara başsağlığı dileklerini iletti.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı rapor, meclis oturumunda onaylandı. Alınan kararla birlikte BURFAŞ’a bağlı tüm sosyal tesislerde engelli bireyler ve gaziler indirimli hizmet alabilecek. Bu adım, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda dar gelirli vatandaşlara destek olmayı hedefliyor.

Emekli ve Şehit Ailelerine Öncelik

Alınan yeni kararla birlikte emekliler ve şehit aileleri de BURFAŞ tesislerinde uygulanacak olan %10’luk indirimden yararlanabilecek. Bu adım, toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal desteklerin genişletilmesini hedefliyor. Özellikle sosyal tesis hizmetlerinin daha fazla vatandaş için ulaşılabilir hale gelmesi amaçlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararı, sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. BURFAŞ bünyesindeki sosyal tesislerde uygulanacak indirimli tarifeler, vatandaşların sosyal yaşamdan daha fazla faydalanmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda bu uygulamanın, Bursa’da sosyal tesis hizmetleri açısından örnek teşkil ettiği ifade edildi.