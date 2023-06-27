İstanbul’da özel bir hastanede kendilerini kardeş olarak tanıtan ve böbrek nakli olmak için başvuruda bulunan şahısların evraklarının sahte olduğu tespit edildi. Kırgız uyruklu donörün borcu karşılığında böbreğini satmak istediğinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılarak sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, organ-doku ticareti suçu ile mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 Haziran’da bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir hastaneye giden ve üvey kardeş olduklarını belirten Kırgızistan uyruklu D.I ve Z.A.U. isimli şahısların böbrek nakli olmak için başvuruda bulundukları operasyon kapsamında tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şahısların ibraz ettikleri evrakların sahte olabileceği değerlendirilerek, D.I. isimli şahsın böbrek alıcısı Z.A.U. isimli şahsın ise donör olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili yapılan detaylı çalışmada, şahısların gerçekte üvey kardeş olmadıkları, sahte belgeler ile üvey kardeş gibi görünmeye çalıştıkları tespit edildi.

İncelemelerde, donör Z.A.U.’nin Kırgızistan’da 40 bin Kırgız Somu (yaklaşık 10 bin TL) borcu olduğu ve bu borcu ödemek amacıyla böbreğini satmaya karar verdiği anlaşıldı. Kırgızistan’da internet üzerinden tanıştığı bir şahsın borcunu ödemesi karşılığında kendisini böbrek alıcısı D.I. ve bu şahsın abisi E.A. isimli şahsa yönlendirdiği, şahısların üvey kardeş gibi görünmeleri için sahte belgeleri de bu şahsın hazırladığı tespit edildi. Ayrıca böbrek alıcısı çocuk şahsın abisi E.A.’nın Kırgızistan’daki aracı şahıs ile nakil için 48 bin dolar karşılığında anlaştığı da tespit edildi.

Operasyon kapsamında Z.A.U., D.I., ve E.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılarak sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.