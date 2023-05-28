Bursa’da düzenlenen ‘3. Bursa Acıbadem Organ Nakli’ günlerinde toplantıya katılan doktorlar, hastanede gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatını canlı olarak izledi.

Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi, böbrek nakli cerrahisindeki yeni gelişmeleri hekimlerle paylaşmak adına için ‘3. Bursa Acıbadem Organ Nakli’ toplantısı düzenledi. Bursa ve çevre illerden gelen hekimler, düzenlenen oturumlarda bilgi ve birikimlerini paylaştı. Ameliyatların hastaya ve hekime sağladığı avantajlar üzerine bilgiler verildiği toplantıya katılan hekimler, ameliyathanede üç boyutlu laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyonu canlı yayında izledi. Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, “Bursa Organ Nakli günlerinin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu yılki programımızda 4 adet böbrek nakli ve 2 adet karaciğer nakli ile ilgili oturum sağlanacak. Bu tür toplantılar, hem bilgi paylaşımı, hem de dostluklar tazelenir. Bu yılki toplantıyı diğerlerinden ayıran bir farklılığı daha var. Acıbadem Hastanesindeki ameliyathanesinden canlı böbrek nakli gerçekleştireceğiz. Hastanede yapılan nakil, toplantı salonundaki meslektaşlarımıza sunulacak. Karşılıklı interaktif operasyondan yararlanılmaya çalışılacak” dedi.

Güney Marmara Bölgesi’nin gerek canlı, özellikle de vefat eden kişiden organ bağışının ülke ortalamasının üstünde olan bir bölge olduğunu ifade eden Oktay, “2019 ile 2020 yıllarında Avrupa ortalamasını tutturmuştur. Ancak korana virüs salgınıyla birlikte, birçok şeyin aksadığı gibi, organ naklide geriledi. Hastalar, organ bulma imkânı azaldı. 3 yıl meslektaşlarımızla biz bile bira araya gelemedik. İnşallah pandemi sonrasındaki yükselen ivmeyi yukarılara çekmektir. Hedefimiz salgından önceki nakil sayısına erişmektir” diye konuştu.