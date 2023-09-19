Böbrek yetmezliği, böbreklerin çalışma kapasitesinin %20’nin altına düşmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Böbreklerin çalışma kapasitesinin düşmesi, kandaki zararlı maddelerin iyi bir şekilde süzülmemesi ve vücuttan dışarı atılamamasına neden olur. Yaşam kalitesini ciddi ölçüde olumsuz bir şekilde etkileyen bu durum, tedavi edilmemesi durumunda hayati risk taşır. Böbrek yetmezliğinin belirtileri birçok şekilde ortaya çıkar ve gündelik yaşamı olumsuz etkilediği için fark edilmemesi imkansızdır.

Belirtilerin kendini göstermesi durumu sadece orta ve ileri evreler için geçerlidir. İlk evrelerde hastalığın sinsi bir şekilde ilerlemesi nedeniyle fark edilmesi gerçekten çok zordur. Böbrek yetmezliğinin kesin çözümü böbrek nakli olarak bilinir ancak ülkemizde yeteri kadar bağışçı olmadığı için işi şansa bırakmamak gerekir. Böbrek yetmezliği tedavisi büyük önem taşır ve tedavinin başlamasıyla birlikte hastanın birçok alışkanlığı da değişmelidir.

Böbrek Yetmezliği Belirtileri

Böbrek yetmezliği belirtileri ne yazık ki erken evrelerde kendini göstermez. İlk evre denilen kısım atlatıldıktan sonra hastalık orta evrede kendini ufak ufak göstermeye başlar.

Böbrek yetmezliğinin en temel belirtilerinden biri de idrar sıklığının azalmasıdır. Uzmanlar günlük en az 400 ml. idrar boşaltımının gerçekleşmesi gerektiğini savunurlar. Bu miktarda en az 3 defa gün içerisinde idrar boşaltımı demektir. Günde 1 defa veya hiç idrar boşaltımı yapmıyorsanız, ciddi bir tehlike altında olduğunuz söylenebilir.

Eklemler yerlerinin şişmesi, ellerde şişme, ayaklarda, bacaklarda şişme ve vücudun beklenmedik yerlerinde görülen ödemler, böbrek yetmezliğinin en önemli belirtileri arasında yer alır. Vücut pis kanı idrar yoluyla atamadığı için söz konusu şişmeler ve ödemler, sıkça görülmeye başlar.

Herhangi bir akciğer ya da solunum yolu hastalığınızın olmamasına karşın yaşamış olduğunuz nefes darlığı da böbrek yetmezliği hastalığının belirtilerinden biridir. Merdiven çıkmamanıza, spor yapmamanıza veya efor gerektiren herhangi bir iş yapmamanıza rağmen, anlık nefes darlıklarıyla karşı karşıya kalırsınız.

Bu temel belirtilerin yanı sıra sürekli olarak aşırı yorgun ve halsiz hissetmek, mide bulantısı ve ani gelişen sebepsiz göğüs ağrıları da belirtiler arasında yer alır. Bu belirtileri şiddetli ve sıkça görüyorsanız, iyi ihtimalle orta evrede olduğunuz söylenebilir. Söz konusu belirtiler farklı hastalıklardan da kaynaklanıyor olabilir ancak bu belirtiler görüldüğü zaman en kısa sürede mutlak suretle muayene olmak gerekir.

Tedavi Süreci

Böbrek yetmezliği tedavisi, birçok aşamadan oluşur. Diyaliz, bu hastalığın olmazsa olmaz tedavi yöntemlerinden biridir. Diyaliz sayesinde böbreğin filtreleyemediği kandaki zararlı maddeler, belirli aralıklarla vücuttan atılır. Diyalizin yanı sıra hastanın durumuna göre uygulanan beslenme programı da büyük önem taşır. Hastalığın tanısı konulduğu andan itibaren hastanın, uzman hekim tarafından verilen beslenme programına uyması gerekir. Ayrıca beslenme programına ek olarak egzersiz yapması da büyük önem taşır.

Hastanın durumu ağırlaşmaya başlıyorsa ve hastalık nedeniyle semptomların şiddeti artıyorsa, ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi semptomların azalmasına yönelik uygulanan bir tedavidir. Uygulanan tüm tedaviler, hastalığın ilerleyişini yavaşlatır. Hastalık mutlaka bir müddet sonra böbreklerin tamamen iflas etmesine neden olur. Bu yüzden böbreklerin durumu %10’un altına inerse, artık böbrek nakli için hazırlıklar yapılmaya başlanır.

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