Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum Futbol Kulübü yarın Tuzlaspor'u konuk edecek. Karşılaşma TRT Avaz'dan ekranlara gelecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Evindeki Adanaspor mağlubiyetini geçen hafta Şanlıurfaspor'u deplasmanda yenerek telafi eden Ege ekibi, galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Geçtiğimiz hafta önce iki penaltı ardından da galibiyeti kaçıran Tuzlaspor ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Mücadele TRT AVAZ'dan yayınlanacak.