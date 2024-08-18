Kesintisiz Ege ve adalar manzarası ile Bodrum’un eşsiz doğasını doyasıya yaşama imkânı sunan ve Turgutreis’in en özel plajına sahip Mavi Arya’nın sakinleri, ünlü sanatçı Zuhal Olcay’ın sahne aldığı gecede doyasıya eğlendi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Turgutreis’in en özel projesi Mavi Arya, sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığında hayata geçen Mavi Arya’nın gecesine 200’ü aşkın seçkin davetl katıldı. Güvenç Dağüstün’ün eşsiz performansıyla misafirlere unutulmaz saatler yaşattığı gecede, piyanoda Burçin Büke, çelloda Çağ Erçağ, davulda Turgut Alpbekoğlu, kemanda Ulaş Kurugüllü ve kanunda Tahir Aydoğdu gibi ünlü müzisyenlerden oluşan orkestranın performansı büyük alkış aldı

Turgutreis’in en özel plajına sahip olan Mavi Arya’da, toplam 160 dönüm arsa üzerinde farklı özelliklere sahip 235 rezidans ve 40 villa bulunuyor.2+1, 3+1 ve 4+1 konutların yanı sıra farklı büyüklüklerde villaların yer aldığı Mavi Arya’nın birinci etabında yaşam başladı. Şu anda satışta olan ve inşaatının yüzde 60’ının tamamlandığı ikinci etabının teslimatları ise 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilecek.