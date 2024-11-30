Muğla'ya bağlı Bodrum’da başlayan 2024 Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışması’nda, ilk gün kıyasıya rekabet yaşandı. Türk takımları ilk gün yarışlarında zirveye yerleşti.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinin Aspat bölgesinde düzenlenen ve J/70 klasmanında gerçekleşen 2024 Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışması’nda 13 takım ve 60 sporcu mücadele etti. Yarışmanın ilk gününde yapılan 3 yarışta Türk takımları üstünlük sağladı. Hakan Karakaplan'ın kaptanlığını yaptığı Ameera Jet takımı, ilk gün en yüksek puanı toplayarak birinciliği elde etti.

İlk gün sonuçlarında ikinci sırayı, Arif Gürdenli’nin liderlik ettiği Orient Jr. aldı. Üçüncülük ise Cem Gözen’in kaptanı olduğu Lotus Marine Sailing Team’e gitti.

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı bu prestijli organizasyon, uluslararası yelkencilik camiasında büyük ilgi görüyor. Aspat’ın eşsiz doğası ve rüzgar koşullarıyla dikkat çeken parkurda gerçekleşen yarışlar, bugün tamamlanacak.