Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 8.6 km derinliğinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, bölgede herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi. Sarsıntı, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu, ancak genel olarak halk arasında ciddi bir endişe yaratmadı. Yetkililer, depremin ardından artçı sarsıntıların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.