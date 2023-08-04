Bodrum’da yaz okulu eğitimi gören 80 öğrenci, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan dostlarını ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden İngiliz Kültür Koleji yaz okulu öğrencileri ve öğretmenleri, merkezi gezerek ilgililerden işleyişle ilgili bilgiler aldı. Öğrenciler, sokak hayvanlarıyla vakit geçirirken yanlarında can dostları için getirdikleri mama ve oyuncakları da veteriner hekimlere teslim etti.

İngiliz Kültür Koleji Türkçe Öğretmeni Ercan Kontaş, merkezi çok beğendiklerini belirtirken, “Bu sene yaz okulu olarak 80 öğrencimiz ile Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Bodrum Belediyesi’nin hayvan barınağına geldik. Öğrencilerimizle beraber içeriyi gezdiğimizde barınağın durumunun gayet iyi, bakımlı ve temiz olduğunu gördük. Bu durum öğrencilerimiz için çok olumlu oldu.” dedi.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Engin Doğan, bu ziyaretlerin çocukların küçük yaşta hayvan sevgisi kazanmaları için önemli olduğunu vurguladı. Böyle ziyaretleri çok önemsediklerini söyleyen Doğan, diğer okulları da merkeze beklediğini belirtti.