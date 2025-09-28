Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir balık halinde, yediği hünnap meyvesi soluk borusuna kaçan Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi, heimlich manevrasıyla hayata döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Karamürsel Balık Hali’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gebze Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Sahir Tanrıverdi (41), yanında bulunan arkadaşlarıyla sohbet ederken hünnap yediği sırada aniden nefes almakta zorlandı. Tanrıverdi’nin soluk borusuna hünnap kaçtığını fark eden arkadaşı, ilk olarak sırtına vurdu. Ardından heimlich manevrası uygulayan arkadaşı, Tanrıverdi’nin nefes borusunu tıkayan meyveyi çıkarmayı başardı. Kısa süreli panik yaşanan olay, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Tanrıverdi, kendisine yardım eden arkadaşına teşekkür etti.