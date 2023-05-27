Boğazköy Barajında vatandaşlar tarafından kaydedilen kirli görüntü üzerine İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini de bölgeye davet ederek teknik inceleme talep edildi.

NUMUNELER ANALİZ EDİLECEK

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri barajdan numune alarak inceleme başlattı. Bölgede incelemeler gün boyu devem ederken, alınan numuneler ise TÜBİTAK tarafından analiz edilecektir. Araştırmalar sonuçlandığında kamuoyuna bilgilendirmeler yapılacaktır.