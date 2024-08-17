Boğazköy barajında yaşanan su sıkıntısı nedeniyle bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “İnegöl ve Yenişehir Çiftçilerimizin zararlarını kim karşılayacak?” dedi.



YÜZBİNLERCE BALIK YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik şu ifadeleri kullandı;

“Boğazköy barajı hizmete açıldığı günden bu güne kadar hiçbir şekilde su sıkıntısı yaşanmamıştı. Baktığımız zaman barajın dolmasıyla ilgili zaten bir problem yok bilmeyenler için söyliyeyim. Bilecik Bozüyük sınırlarından Muratdere batı sırtından doğan Çay Mezit Boğazından geçerken Mezit deresi sonra Tüfekçikonak deresini de alarak İnegöl Kınık Mahallesinden İnegöl ovasına girip Tahtaköprü ve Oylat sularını da topluyor. Sonrasında Akçasu ve Bedre derelerini de alarak Boğazköy Barajına ulaşıyor. Yine Uludağ’dan doğan Kalburt deresi ve Babasultan barajından gelen Karadere de Boğazköy barajına dökülmeye başlıyor. Hepsinin bir arada toplanmasıyla Kocasu (Gökcesu) ismini alıyor. Barajdan çıktıktan sonra Yenişehir ovasını geçerek Bilecik Osmaneli’nde Sakarya Nehriyle birleşiyor. Zaten Sakarya nehrinin de en büyük kolu oluyor. Şimdi ben bunları neden bu kadar detaylı yazdım. Yukarıda yazmış olduğum sular Kasım ayından Mayıs ayı sonuna kadar bir tane değil 100 tane Boğazköy barajını dolduracak kadar coşkulu su geliyor. Buna rağmen hal böyleyken 118 bin dekar alanı sulaması gereken baraj susuz kalırken yüzbinlerce balığında köşeye sıkışmış bir şekilde yaşam mücadelesi vermesine sebep oluyor.”

DSİ YETKİLİLERİ!

“Peki nedir bu su sıkıntısın sebebi. Barajın açıldığı günden bu güne kadar bölgemizde Haziran ayı başından sonuna kadar her yıl yağışlı geçmesi, dolayısıyla tarım alanlarında sulama ihtiyacı olmamasıydı. DSİ yetkilileri de bunun hep böyle gideceğini zannettiler. Haziran ayı başında sulama sezonuna hazırlıklı bir şekilde girmediler. Su kodunun dolması gerektiği yere kadar doldurup sezona başlamadılar. Bugünkü sıkıntının asıl sebebi budur. Boğazköy barajı yapılırken tarım sulaması amacı ile kurulan bir baraj. Ancak suların boşa akmaması için yılda 7 ay gibi bir süre ile enerji üretilmesinde kullanılacağını da zaten tarafımızca biliniyor.”

ÇİFTÇİLERİMİZİN ZARARLARINI KİM KARŞILAYACAK?

“Son bir hafta içinde Bursa Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş’a konuyu iki kez dile getirdim. Biz bu konuyu dile getirirken bu yıl zaten maalesef zayi oldu. Gelecek yıllarda aynı hatanın bir daha yapılmaması için söyledik. Şahsen benim yeni dile getirdiğim bir konuda değil. Daha öncede yetkililere anlatmış olduğumuz bir durumdur. Vali beyde bu konuyla bizzat ilgileneceğini söyledi ama sayın Valimizde bugün itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. Sonuç itibariyle DSİ bu işten umarım dersini almıştır ama senede iki üç ürün yetiştiren şuan sulama havzasının neredeyse tamamı ikinci ürünle kaplı. Bu durumda İnegöl ve Yenişehir çiftçilerimizin zararlarını kim karşılayacak? Saygılarımla.”