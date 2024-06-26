Balıkesir’in Karesi ilçesinde gölette boğularak hayatını kaybeden Gülnar Çakır ve oğlu Emirhan Çakır son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş köyü kırsalında bulunan gölette koyunlara bakan ve engelli olduğu iddia edilen Emirhan Çakır (16) serinlemek için akşam suya girmiş ve kaybolmuştu. Oğlundan haber alınamayan anne Gülnar Çakır ise bir süre sonra oğlunun gölete girdiğini öğrenerek panik halinde suya girmiş ve gölette kaybolmuştu. Suya giren dalgıçlar anne ve oğlunun cansız bedenlerini sudan çıkarttı. Dün hayatını kaybeden anne ve oğlu bugün Deliktaş Mahallesi’nde gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve çok sayıda vatandaş katıldı.