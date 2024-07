Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Mutlu köyünde bulunan "Bolca Nine" türbesi 500 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bolca Nine ziyaretgâhı, Babaeski ilçesine bağlı Mutlu (Kofalca) köyünde bulunuyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Mutlu köyünde kabri bulunan Bolca Nine ziyaretçi akınına uğruyor.

Bolca Nine türbesinin bulunduğu alanda, erkekler ve kadınlar için iki odalı bir mescit, kurban kesme bölümü, oturma grupları, ızgara yapılabilecek ve ateş yakıp yemek pişirilebilecek ocaklıklar, iki adet tuvalet, çeşmeler bulunuyor.

Bolca Nine, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşayan ve Babaeski topraklarını nurlandıranlardan kalp gözü açık bir gönül ehli olarak biliniyor. O yöreden geçenlerin karnını doyurmadan bırakmadığı ve ikramlarını bolca yaptığından dolayı lakabını buradan alıyor.

Rivayetlere göre, 15. yüzyıl içinde Fatih Sultan Mehmet Edirne'ye giderken Bolca Nine'nin yaşadığı bu yerde askerleriyle birlikte konakladı. Bu konaklama esnasında Bolca Nine'nin, bir yemek kazanından o kadar çok kişiyi doyurmayı başarması, askerleri hayrete düşürmüş. Askerler yemeğin yetmeyeceğini söylemesi üzerine, nine “Yeyin evlatlarım bolca bolca yeyin” demiş, yemek hepsine yetmiş ve artmış. Bu hikmetli olay padişaha anlatılınca Fatih Sultan Mehmet yaşlı ninenin elini öperek, “Senin adın Bolca Nine olsun” demiş.

