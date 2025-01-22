Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin ölümüne yol açan otel yangını sonrası adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Son dakika haberine göre olayla ilgili yeni gözaltılar yaşandı. Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlandı. Arama tarama çalışmaları nihayeti erdirildi. Vefat eden canlarımızla ilgili 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor acımızı tarif etmek imkansız. Vefat eden canımız 76. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun. 76 canımızla ilgili buradan Sağlık İl Müdürlüğü konusunda 45 naaş ailelerine teslim edildi. Diğeriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar bittikten sonra ailelerine teslim edilecek. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alındı. Mülki başmüfettişlerimiz geldi. Bu otelin ilk gününden bugüne kadarki tüm süreç çok detaylı bir şekilde inceleniyor. Ne kusur ne ihmal varsa bu soruşturma sonucunda bu hakikat ortaya çıkacak ve milletimizle bunu paylaşacağız. Yasımız var. Bize bu acıyı yaşatanlar adaletten kaçamayacak. Yarın son kez AFAD ekiplerimiz son taramasını yapacak" dedi.