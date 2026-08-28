Üniversitelilerin yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde kiralar yükselirken, öğrencileri bekleyen yeni bir risk daha ortaya çıktı.

Örneğin geçen yıl İstanbul Beşiktaş’ta yaklaşık 25 bin liraya kiralanabilen eski bir 2+1 dairenin fiyatı bu yıl 45 bin liraya kadar çıktı. Böylece bazı bölgelerde kira artışları yüzde 80’e yaklaşırken, merkezi konumdaki evlerde fiyatlar dairenin özelliklerine göre 80 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Artan kiraların yanı sıra öğrenciler açısından asıl tehlikeyi ise kentsel dönüşüm sürecindeki binalar oluşturuyor. Bazı mülk sahiplerinin, yakın zamanda tahliye edilmesi veya yıkılması planlanan riskli binalardaki daireleri bu durumdan haberi olmayan öğrencilere kiralamaya çalıştığı belirtiliyor.

Ev sahiplerinin, bina boş kalmasın ve yıkım sürecine kadar kira geliri elde edilsin düşüncesiyle hareket ettiği ifade ediliyor. Ancak bu durum, öğrencilerin birkaç ay sonra ve hatta kış döneminin ortasında evlerini boşaltmak zorunda kalmasına neden olabilecek.

Emlakçılar ise öğrencileri sözleşme imzalamadan önce dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kiralanacak binanın kentsel dönüşüm kapsamında bulunup bulunmadığının, hakkında riskli yapı kararı olup olmadığının ve herhangi bir tahliye ya da yıkım sürecinin başlayıp başlamadığının mutlaka araştırılması öneriliyor.