Kaza, İnegöl’de Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Binali K. (50) yönetimindeki 34 JD 3435 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, kaldırıma çarparak durabildi.
Kazada sürücü Binali K. yara almazken, araçta yolcu konumunda bulunan Tekgül K. (42) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde gergin anlar
Kaza sonrası olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına, sürücünün yakını olduğu belirtilen bir kişi tepki göstererek saldırmaya çalıştı.
Şahsın saldırı girişimi, olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.