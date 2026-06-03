İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da bulunduğu 6’sı tutuklu 19 sanık hakkındaki 178 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, şüphelilere "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Yasasına muhalefet" suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında Özcan ve Can, 2 Mart tarihinde Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Başkan Özcan’a 263 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede en dikkat çeken detay ise Tanju Özcan için istenen ceza oldu. Özcan’ın her bir mağdura yönelik eylemleri tek tek değerlendirilerek; 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçundan toplamda 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanıklardan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında ise 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlarından toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturmada adı geçen BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’ın da 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk duruşma 6 Temmuz’da

İddianamede, dosyada yer alan diğer şüpheliler hakkında da karıştıkları eylemlerin niteliğine göre farklı suçlardan değişen sürelerde hapis cezaları talep edildiği belirtildi. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesinin ardından, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına 6 Temmuz tarihinde başlanacağı öğrenildi. Kabul edilen iddianameyle birlikte dosya kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve CHP’li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal cezaevinde tutuklu bulunuyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında 10 Nisan’da tutuklanan şüphelilerden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP’li Meclis Üyesi Aydan Özdemir 11 Mayıs tarihinde mahkeme kararıyla tahliye edildi.