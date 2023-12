Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde yer alan ve İstanbul ve Ankara’ya yakın olması ile birlikte ziyaretçilere avantaj sağlayan, doğal güzellikleri ve temiz havası ile dört mevsimde bizlere farklı manzaralar sunan Bolu, turizm merkezlerinden biridir.Sadece doğal güzellikleri ile değil barındırdığı tarihi yapılar ve eserler ile yıl içerisinde yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır.

Bolu’ya ilk yerleşen medeniyet olan Bithynialılar, M.Ö 8. yüzyıl sonra batıdan gelip buraya yerleşmişlerdir. Bebrikya adıyla bilinen bu uygarlık sürekli göçebe olarak yaşamıştır.En son durakları da Bolu olan bu uygarlık tarihte İskender’in ölümünden sonra burada bağımsızlığını ilan ederek Bitinya Krallığını kurmuştur.

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen Bolu gezilecek yerlere yakından bakalım.

Bolu Gezilecek Yerler Listesi

Şehrin bunaltıcı ve stresli hayatından uzaklaşmak isteyenlerin en başta gelen seyahat rotası olan Bolu’da gezilip görülmesi gereken yer vardır. Kentin köklü tarihini anlatan evleri müzeleri ve daha birçok yapısı ile sizleri etkileyen şehrin sadece bunlar ile sınırlı değildir.İçerisinde yer alan tabiat harikası göller ile de sizleri büyüleyecektir. Listelediğimiz bu yerleri birlikte inceleyelim.

Bolu Evleri

Osmanlı mimarisini çok güzel bir şekilde yansıtan Bolu Evlerini her ilçede görmeniz mümkündür. 100 yıllık tarihi ile 20.yüzyılın başında inşa edilen evlerin her biri belediye tarafından koruma altına alınmıştır. Her bir evin mimarisi neredeyse aynıdır.Evler genellikle iki katlı olarak inşa edilmiştir.Birçok evin oturma odaların tavanı dönemin motifleri ile süslü bir şekilde hala günümüze kadar ulaşmıştır.Osmanlı dönemini yansıtan evleri gezerken zaman yolculuğu yapacaksınız.

Yedigöller Milli Parkı

Bolu şehir merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı, mutlaka keşfetmeniz ve görmeniz gereken bir yerdir.İçerisinde bir çok doğal güzellik barındırmaktadır.Bunlar manzara seyir terası,Gülen Kayalar, Pisagor Ağacı,şelaleler,manzara seyir terası ve yürüyüş yollarıdır.Burada harika dakikalar geçirerek manzaranın keyfini çıkaracaksınız. Yedigöller’de Gezilecek Yerleri bahsettiğimiz yazıya da ulaşıp nereleri gezip görebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Zafer Kulesi

Göynük ilçesinde bir tepe üzerinde yer alan Zafer Kulesi, Sakarya Meydan Muharebesi zaferini temsil etme amacıyla inşa edilmiştir. Bolu şehri ve Göynük ilçesinin bir sembolü olarak da bilinmektedir. 1922 yılında Kaymakam Hurşit Bey tarafından inşa edilen Zafer Kulesi, 1960 yılında bir restore çalışması geçirerek özgün yapısı bozulmadan günümüze kadar ulaşmıştır. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden olan Zafer Kulesine mutlaka uğramalısınız.

Bolu Müzesi

Bolu üzerinden yaşamış olan çeşitli uygarlıkların izlerini taşıyan Bolu Müzesi,1975 yılında çıkartılan eserlerin sergilenmesi ve korunması için Müze Memurluğu olarak kurulmuştur. Daha sonradan ise 1981 yılında müze olarak ziyaretçilere hizmet vermeye başlamıştır. Müze içerisinde Arkeoloji ve Etnografya Bölümü olmak üzere iki bölüm yer almaktadır. Arkeoloji bölümünde Lidya,Urartu,Roma ve Bizans dönemine ait bir çok eserler bulunmaktadır. Etnografya bölümünde ise madeni eserler,silah koleksiyonları,işlemeler,dokumalar ve dini eserler yer almaktadır.

Müze ziyaret saatleri aylara göre değişiklik göstermektedir.15 Nisan – 2 Ekim ayları arasında 09:00-19:00 saatleri arasında, 3 Ekim – 14 Nisan tarihleri arasında ise 08:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.Müze giriş ücretleri ise 5 TL‘dir. Ancak Müzekarta sahipseniz ücretsiz bir şekilde müzeyi ziyaret edebilirsiniz.

Gölcük Tabiat Parkı

Gezilecek yerlerin listesinde olan Gölcük Tabiat Parkı, şehir merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Tabiat parkına da ismini verek Gölcük Gölü’de park içerisinde harika bir yerde bulunmaktadır.Etrafı köknar ve çam ağaçları ile çevrili olan gölde her mevsim bizlere farklı bir manzara yansıtmaktadır. Yapay bir göl olmasına rağmen Gölcük Gölü çevresinde doğa yürüyüşleri ve profesyonel fotoğrafçılık yapabilirsiniz. Yürüyüşten sonra dinlenip yemek yiyebileceğiniz restoran ve kafelerde oturabilirsiniz. Gölün simgesi olan Orman Bakanlığı’nın misafirhanesi olan şirin bir ev ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bolunun diğer tabiat parkları gibi oldukça önemli bir yerdir.Ziyaret etmeyi unutmayın.

Akkaya Travertenleri

Bir sonraki durağımız ise Bolu’nun doğal güzelliklerinden biri olan Akkaya Travertenleri.Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta güneyinde yer alan travertenler Mudurnu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çepni Köyü’nde yer alır. Pamukkale Travertenleri kadar popüler olmasa da Bolu’nun Pamukkalesi olarak bilinmektedir. Piknik yapıp dinlenmek için oldukça ideal olan bu yerde manzaranın keyfini çıkaracaksınız.Ayrıca buradan çıkan maden suyununda tadına bakabilirsiniz.

Sünnet Gölü

Bolu’nun harika göllerinden biri olan Sünnet Gölü, Göynük ilçesi içerisinde tabiatın kendi oluşturduğu bir heyelan set gölüdür. Denizden 1030 metre yükseklikte, 186 bin kilometrekare alanı kaplayan gölün en derin noktası 22 metredir. İlkbahar yağışları ve kar erimeleri ile bahar sonu-yaz başında en fazla suya sahip olur. Göl’ün göz alıcı manzarası ile birlikte burada alabalıkların tadına bakıp ailecek piknik yapabilirsiniz. İçerisinde yer alan çocuk oyun alanları ile de çocuklarınız ile sıkılmadan eğlenceli saatler geçirebilirsiniz.

Sülüklü Göl

Depremlerden sonra çökmeler ile oluşan doğal Sülüklü Göl,Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yer alan Tavşansuyu köy sınırları içinde bulunur. Karadeniz’in en etkileyici gölleri arasında olan Sülüklü Göl, 60 hektarlık bir alanı kaplayan göl tabiat parkı içerisinde yer alır. Göl çevresinde kendine ait bir ekosistem barındırmaktadır ve içerisinde kurt,yaban domuzu, ayı ve karaca gibi bir çok hayvana ev sahipliği yapar.Hiçbir yapının olmadığı göl çevresinde huzurlu bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.

Yıldırım Bayezit Camii

Bolu’nun merkezinden Büyükcami mahallesinde yer alan Yıldırım Bayezit Camii, isminden de anlaşılacağı gibi Yıldırım Bayezit tarafından 1382 yılında yaptırılmıştır. Eşsiz mimarisi ile ziyaretçilerini büyüleyen cami de ayrıca külliye merkezi olarak kütüphane medrese ve hamamları bulunmaktaydı.Ancak bu yapılar günümüze kadar ulaşamamıştır.Bir çok kez yıkılıp restore edilen cami en son olarak 1999 yılında olan büyük deprem sonrasında hasar gördükten sonra orijinal yapısı bozulmadan restore edilmiştir. Cami geleneksel Türk mimarisine göre inşa edildiği için içerisinde bir çok motif görebilirsiniz. Bolu’nun 700 yıllık sembolü olan bu cami kesinlikle görülmesi gereken bir tarihi yapıdır.

Seben Kaya Evleri

Yapımı çok uzun süre önce olan Seben Kaya evleri Bolu’nun Seben İlçesinde yer alır. Frigyalılar dönemine birbirine yakın aralıklara, kayalara oyularak yapılmış çok sayıda evden burada bulunmaktadır. Eskiden burada yerleşim yeri olarak yapan uygarlıkların evleri şimdilerde ise turistlerin gözde destinasyonlarından biri olmuştur. Kaya evlerinden oluşan yerleşim yerinde, bazı evlerin üstlerinde kırmızı haç damgası bulunmaktadır.Bu simgelerin Hıristiyanlık Dönemi ve Orta Bizans Döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Eskiden insanların nasıl konakladığını görmek isterseniz buraya mutlaka uğramalısınız.

Esentepe Kayak Merkezi

Bolu’ya sadece tarihi yapıları ve doğal güzellikleri haricinde kış turizm içinde bir çok turist gelmektedir. Kayak merkezi Bolu’nun Gerede ilçesinden yaklaşık 5 kilometre uzakta yer almaktadır. Türkiye’nin Kış Turizmine önemli bir katkı sağlayan Esentepe Kayak Merkezi, 1300 metre yükseklikte yer almaktadır. Bölgede çok sayıda konaklama alternatifi mevcut ve kış tatilini burada geçirmek isteyenler için en uygun adreslerden biridir.

Akşemseddin Türbesi

Türk dünyasının en önemli alimleri arasında yer alan Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet’e hocalık bile etmiştir.Sultan Mehmet’e bir çok konuda yardımcı olup fikir veren Akşemseddin,kendini birçok farklı alanda geliştirmiştir. 1464 yılında Fatih sultan Mehmet’in emri ile Akşemseddin Türbesi inşa edilmiştir. Türbe mimarisi ile de oldukça ilgi çekmektedir. Altıgen yapısı ile birlikte kubbesi ile eşsiz bir görüntüye sahiptir.Tarihte türbe Fatih Sultan Mehmet’in minnet göstergesi olarak yapıldığı geçmektedir.

Bolu Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Karadeniz Bölgesinin Batısında yer alan Bolu, İstanbul ve Ankara’ya da yakın olması ile birlikte bir çok ziyaretçi ye avantaj sağlamaktadır.Bolu’ya yalnızca karayolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz. En yakın havalimanı da Ankara Esenboğa Havalimanıdır. İstanbul’a 262 kilometre,Ankara’ya 191 kilometre ve Bursa arası 273 kilometredir. İstanbul’dan kendi aracınız ile Bolu’ya yaklaşık 3.5 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bolu’da Nerede Kalınır ?

Karadeniz’in yeşil cenneti ve muhteşem manzara sahip gölleri ile bilinen Bolu, her mevsimde sizlere farklı bir manzara sunmaktadır. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri hariç yöresel lezzetleri ile sizleri etkileyecek şehrin merkezinde bir çok konaklama tesisi bulunduran Bolu’da her bütçeye hitap eden oteller bulunmaktadır. Gezebileceğiniz yerlerde yakın olan oteller bulunmaktadır.En iyi ve yorum alan otelleri sizler için listeledik.Dilediğiniz oteli seçerek buralarda konaklayabilirsiniz.